«Я не даю воровать»: южноуральцы стали заложниками в войне между властями разного уровня (ВИДЕО)

Глава одного их крупнейших поселений Чебаркульского района ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Горев, возглавлявший Тимирязевское, сложил с себя полномочия из-за затянувшего конфликта с районной администрацией.

Соответствующее заявление экс-глава разместил в соцстеях

Горин руководил Тимирязевским 8 лет. «Я пытался отстоять ваши интересны в районе, – заявил теперь уже бывший глава. – Политика поставлена так, что жители Тимирязево не являются жителями Чебаркульского муниципального района. И очень было тяжело доказывать, что вы все-таки жители Чебаркульского района. 8 лет я боролся с серыми схемами по отмыванию и краже денег из бюджета Чебаркульского района. Примером тому – Медведевский водопровод. Когда я отказался заниматься этим, район украл – я не боюсь этого слова – 2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, проведены обыски, идет следствие, и эпизодов там много. Но моя ошибка в том, что я оказался в этом деле свидетелем. Может, районные власти хотели, чтобы я взял все на себя и, как Матросов, кинулся на амбразуру. Но для чего мне это делать?».

Конфликт обострился в последние 2 года: денег поселению администрация района не выделяет. «А вся проблема в том, что я руководству района не угоден – я им не даю воровать», – заявляет Горев.

Последней каплей стало вчерашнее отключение электроэнергии и отопления в зале, где занимается детская секция самбо: «Дали ребятишкам 5 минут одеться и выйти из зала, затем отключили свет и тепло, – рассказывает Горев. – Так, наверное, поступали только фашисты».

Выяснилось, что поселение задолжало энергетикам 62 тысячи рублей. И оплатить эти деньги не может не потому, что их нет, а потому, что энергоснабжающая организация не выставляет счета.

Горев делает вывод: жизнь тимирязевцев намеренно делают невыносимой, чтобы вынудить его уйти. Аналогичная ситуация, по его словам, была в Травника. И как только глава ушел в отставку, в бюджет поселении увеличился в разы.

«Я ухожу в отставку осознанно. Считаю, что с моим уходом население будет жить лучше, – заявил Горев. – Надеюсь, что после моего выступления на ситуацию обратить внимание ваш депутат Законодательного собрания Александр Журавлев, губернатор Борис Дубровский». И выразил готовность раскрыть все серые схемы, которые сегодня используются в Чебаркульском районе.

Чебаркуль», Ольга Арсентьева

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