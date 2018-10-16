Челябинцев приглашают на симфонию по мотивам прозы Шукшина

Сегодня в фойе Концертного зала имени Прокофьева состоится очередной бесплатный показ музыкальной программы Всероссийского виртуального концертного зала – масштабного проекта Министерства культуры Российской Федерации, предоставляющего уникальную возможность бесплатно смотреть лучшие концерты, проходящие в Москве, в режиме онлайн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Челябинской филармонии, очередную программу Виртуального концертного зала представит Московский государственный академический камерный хор, продолжатель великих хоровых традиций России. Под управлением дирижёра Тимофея Гольберга прославленный коллектив представит на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского симфонию-действо «Перезвоны» для солистов, хора, гобоя и ударных. Симфония-действо являет собой нечто среднее между оперой и ораторией: в ней есть элементы театрализации и сюжет, потому изначально «Перезвоны» были задуманы как представление. Впрочем, исполнены они могут быть и в концертном варианте – тогда на первый план выходит музыка. В произведении используются канонические песнопения, русские народные композиции, разбойничьи песни, частушки и множество других фрагментов национального творчества.

На создание симфонии композитора Валерия Гаврилина вдохновила проза Василия Шукшина. Рассказы Шукшина прочтет современный российский актер театра и кино, мастер озвучивания и дублирования Владимир Левашов.

Напомним, что Всероссийский виртуальный концертный зал – специальный социальный проект Министерства культуры России. Он призван создать в стране единое культурно-музыкальное пространство и расширить слушательскую аудиторию. В последнее время он вывел на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства. Виртуальный зал позволяет слушать концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов во всех регионах России в режиме онлайн. На Южном Урале проект был запущен в 2016 году. Вход на все программы Виртуального концертного зала – бесплатный. Начало концерта – в 18 часов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.10.18

В Челябинске мужчины чаще водят дам в кино, а не в театр. / Скандал продолжается: общественники опубликовали проект часовни у ЮУрГУ, церковь заявила о фейке. / Российская оппозиция самоликвидируется. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»