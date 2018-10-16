Экс-министр южноуральского спорта выходит по УДО

Экс-министр спорта Юрий Серебренников выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению.

Как уже сообщал «Новый День», экс-министр обвинялся в том, что с 2011 по 2013 годы получал взятки от руководства спортивных клубов за включение в число команд, имеющих право на финансовую поддержку из областного бюджета. Долгое время он отрицал свою вину и заявлял, что дело против него сфабриковано. Лишь на исходе судебных прений Юрий Серебренников признал вину в полном объеме. В марте 2016 года Центральный районный суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 150 миллионам рублей штрафа (гособвинитель требовал 9 лет лишения свободы и 150 миллионов рублей штрафа). Кроме того, он был лишен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».

К августу текущего года Серебренников отбыл установленную половину срока и обратился в комиссию по условно-досрочному освобождению с ходатайством об УДО. В характеристике, предоставленной администрацией колонии, говорится, что за время пребывания в учреждении Юрий Серебренников показал себя с положительной стороны, активно участвует в жизни колонии, замечаний за время пребывания не получал, даже имеет 15 благодарностей.

В итоге комиссия не нашла причин отказывать в удовлетворении ходатайства. Документы были переданы в Металлургический районный суд Челябинска. Там тоже не нашли препятствий для УДО: если вердикт не будет оспорен прокуратурой, которая выступила против освобождения, экс-министр выйдет на свободу до конца октября.

Прокуратура обосновала протест тем, что бывший чиновник выплатил только пятую часть штрафа. В суде отмечают, что Серебренникову в любом случает придется погасить всю сумму.

Челябинск, Павел Зварзин

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