Борис Дубровский: Восток остается одним из приоритетных направлений Южного Урала во внешней торговле

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о важности развития внешнеторгового оборота с Узбекистаном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, на следующей неделе южноуральская делегация примет участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. В рамках мероприятия запланированы биржи контактов, заседание Российско-Узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы по межрегиональному сотрудничеству, презентации компаний и практические семинары.

На аппаратном совещании в правительстве области, посвященном итогам Всероссийской агровыставки «Золотая осень», Борис Дубровский напомнил, что с 2016 года Челябинская область активно включилась в межрегиональную повестку на уровне стран ШОС.

«За это время внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти вдвое и продолжает увеличиваться – рост за первое полугодие этого года составил 40%. Восточное направление для нас остается одним из приоритетных во внешнеторговом сотрудничестве, поэтому то, что Челябинская область вошла в официальную делегацию России в Душанбе, несомненно, важно», – сказал губернатор.

Глава региона также напомнил о том, что в декабре Челябинск примет первое мероприятие в рамках Форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества.

«На нем мы определим регламент и обсудим предложения по формату проведения форума. Три года велась работа над тем, чтобы это событие состоялось. Сначала мы получили поддержку Президента России, теперь и председателя Правительства РФ», – подчеркнул Борис Дубровский.

Ранее глава региона принял участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось 12 октября в Душанбе. На нем обсуждалось развитие торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС. Там же председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, возглавлявший российскую делегацию, объявил о грядущем визите высокопоставленных гостей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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