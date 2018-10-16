В Челябинске выявили многочисленные нарушения в работе продуктовых павильонов и киосков

В Челябинске киоски и ларьки размешают прямо на газонах и превращают их в трущобы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исполкома регионального отделения

ОНФ, представители регионального штаба выявили многочисленные нарушения в работе продуктовых павильонов и киосков. В рейд общественники отправились по многочисленным жалобам жителей регионального центра.

Первой точкой мониторинга стал перекресток улиц Чайковского и Братьев Кашириных, где многочисленные ларьки перекрыли горожанам доступ к остановке общественного транспорта. Более того, один из киосков, торгующий хлебом, расположен на газоне, что незаконно. Выгрузка же товара из грузовых машин происходит на тротуаре. Также на газоне размещена платная точка разлива питьевой воды. Кто дал разрешение на такое размещение коммерческих объектов, узнать не удалось, так как после приезда экспертов ОНФ ларьки стали закрываться. Из чего можно сделать вывод, что там с высокой долей вероятности имеются определенные нарушения и сотрудники предприятий об этом знают.

«Не смогли «уйти на обед» лишь продавцы овощей и фруктов. Разрешений на торговлю, документов об аренде и сертификатов на продукцию нет. Кроме того, в павильоне нет воды и туалета. Продавцы заявили, что руки после каждого покупателя ходят мыть домой, что вызывает большие сомнения. Аналогичная ситуация с овощным ларьком на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина, где из всех документов есть только бумаги для налоговой инспекции, подтверждающие, что это зарегистрированное ИП, работающее по упрощенной системе налогообложения. По словам сотрудников, в аренду взят участок земли по периметру ларька, но фактически торговля развернулась на вдвое большей территории, значительная часть товара разложена на тротуаре. «То есть сегодня городской бюджет недополучает средства за используемую в коммерческих целях землю, люди покупают продукцию сомнительного качества и все это происходит из-за отсутствия надлежащего контроля», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Нашли подтверждение жалобы жителей на запах экскрементов около остановки «Краснопольский проспект» (конечная остановка маршрутных такси). Павильон общепита, расположенный поблизости, не оборудован туалетной комнатой.

Не приходится говорить об архитектурной целостности торговых рядов на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта, где хаотично размещены железные конструкции, обшитые профнастилом, полиэтиленом и фанерой. Место продажи хлебобулочных изделий, овощей и фруктов больше напоминает трущобы. Один из павильонов предоставляет услуги общественного питания. Однако, оснастив ларек столиками и стульями, владелец не создал зону гигиены, помыть руки и сходить в туалет посетителям предлагают в магазине через дорогу.

«Владелец точки пояснил, что он является субарендатором. В прошлом году в общественных предложениях правительству Челябинской области мы отмечали, что в Челябинске необходимо вести не только реестр арендаторов, но и субарендаторов. В городе должна предусматриваться не только сдача в аренду муниципальных площадей, но и учитываться необходимость комплексного подхода к развитию территорий, расположение торговых точек, их ассортимент и разнообразие. Сегодня же по документам проходит один арендатор с одной продукцией, а по факту мы видим, что здесь расположена пекарня, работающая с нарушением санитарных норм», – рассказал эксперт регионального штаба ОНФ в Челябинской области Сергей Ахраменков.

О выявленных нарушениях активисты Народного фронта сообщат в городское управление торговли, Роспотребнадзор и комитет по имуществу и земельным отношениям. Также общественники обратят внимание правительства области на происходящие в Челябинске нарушения норм градостроительства.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 16.10.18

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