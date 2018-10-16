ЧП на челябинской ТЭЦ: в ситуации разбираются следователи

В Челябинске на ТЭЦ-2, принадлежащей ПАО «Фортум» произошло ЧП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 14:30 в котлотурбинном цехе взорвался газ. В МЧС происшествие называют технологической вспышкой без последующего горения.

«В ходе разведки силами челябинского пожарно-спасательного гарнизона, горения на «ТЭЦ-2» не обнаружено, разрушений нет. Всего на месте находились две автоцистерны, 8 человек личного состава.

На производственный цикл предприятия данное происшествие не повлияло», – заявили в ведомстве, не уточняя, есть ли пострадавшие.

Между тем, 57-летний рабочий получил серьезные травмы и госпитализирован в ожоговый центр больницы №6. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.10.18

«Защита» консервативных ценностей: «семейный» комитет Госдумы отказался платить детские пособия. / «Мы сами ужаснулись»: Госдума одобрила штрафной «сюрприз» для банков. / Муниципалитетам дали два месяца на разработку комплексной системы организации дорожного движения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»