У муниципалитетов остался месяц для оформления паспортов готовности к отопительному сезону

Руководство южноуральских муниципалитетов обязали получить паспорта готовности систем теплоснабжения в срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях Челябинской области – в сравнении с прошлым годом запуск систем отопления прошел более планомерно и слаженно. Однако губернатор Борис Дубровский напомнил, что все территории до 15 ноября должны получить паспорта готовности систем теплоснабжения. Также губернатор поручил главам муниципалитетов активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Первыми новый отопительный сезон начали в Кусинском районе, последним к подаче тепла по плану приступил Троицк, сообщили в правительстве Челябинской области. Здесь запустили новую котельную на 120 мегаватт, сейчас АО «Газпром газораспределение Челябинск» завершает работы по врезке нового газопровода для котельной. По поручению Бориса Дубровского ранее из областного бюджета Троицку выделили 3,8 млн рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Тем временем Уральское управление Ростехнадзора занимается проверкой готовности муниципальных образований к отопительному сезону. Паспорта готовности будут выдаваться до 15 ноября. Служба уже проверила 22 городских округа и муниципальных района Челябинской области. Паспорта получили Верхнеуфалейский, Кыштымский, Снежинский и Усть-Катавский городские округа, Еткульский, Октябрьский, Сосновский, Нязепетровский и Уйский районы. Без паспортов пока что остаются Копейск, Миасс, Чебаркуль, Ашинский, Брединский, Коркинский, Кизильский и Нагайбакский районы.

«В этом году муниципальным образованиям Челябинской области было дано поручение внедрить проектное управление, чтобы повысить эффективность контроля подготовки к отопительному периоду. Сейчас задача глав всех 43 территорий – получить паспорта готовности систем теплоснабжения к отопительному периоду в срок», – подчеркнул Борис Дубровский.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. По информации регионального минстроя, задолженность предприятий ЖКХ области перед основными поставщиками ТЭР снижена на 500 млн рублей и сегодня составляет 3,32 млрд рублей. Главной причиной образования задолженностей у организаций являются долги населения за жилищно-коммунальные услуги, за год выросшие на 1,7 млрд рублей, до 13,77 млрд рублей.

«Во всех муниципальных образованиях Челябинской области созданы специальные межведомственные рабочие группы с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов, которые выясняют причины возникновения задолженности и определяют варианты ее погашения в досудебном порядке, заключают соглашения о погашении задолженности. Среди лидеров по сокращению долгов населения за энергоресурсы – Трехгорный и Варненский район», – пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Он также обратил внимание на то, что в текущем году особенно проявилась проблема отказа собственников котельных от дальнейшего теплоснабжения. Законодательство разрешает приостановить вывод котельных из работы на срок до трех лет. В части территорий работа по строительству альтернативных источников теплоснабжения уже ведется. По поручению Бориса Дубровского Карабашскому городскому округу на эти цели из областного бюджета выделено 16,5 млн рублей, поселку Бердяуш Саткинского района – 20 млн рублей.

В 2019 году новые котельные необходимо построить в поселке Советов Копейского городского округа в связи с отказом АО «Завод Пластмасс» от отопления поселка, в старой части города Сатка из-за отказа чугуноплавильного завода. Также в поселке Кумысное Троицкого района – отказ комбината «Уральский», в Карталинском районе в поселке Новокаолиновый в связи с отказом ОАО «Новокаолиновый ГОК» и в городе Карталы из-за отказа ФГКУ Комбинат «Скала» Росрезерва.

В 2020 году новый теплоисточник должен появиться в поселке ГРЭС Троицкого городского округа в связи с отказом ПАО «ОГК-2» от теплоснабжения поселка. К 2022 году должна быть готова новая котельная в Аше.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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