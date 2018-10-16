На Южном Урале поставлена задача сохранить сеть культурных учреждений

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти поручил особое внимание уделить сохранению и развитию учреждений культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года культура стала одним из приоритетных направлений развития страны на ближайшие шесть лет. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского активная работа по этому вопросу ведется на протяжении последних трех лет.

Так, с 2015 года объем финансирования учреждений культуры из регионального бюджета увеличился более чем в 4 раза, с 41 до 200 млн рублей. Только на завершение ремонтных работ на объекте культурного наследия «Народный дом» в Кыштыме было выделено порядка 50 млн рублей. «Средства выделяются с увеличением каждый год, но количество учреждений культуры все равно сокращается. Поэтому нужно искать новые, современные и нетиповые формы – они могут быть реализованы в городах. Мы должны искать решения, которые позволят не только сохранять культурные центры, но и создавать новые. И в этой работе очень важно опираться на мнение граждан», – подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор поручил главам муниципальных образований региона разработать комплекс мер по сохранению сети культурных учреждений на 2019-2024 годы с учетом пожеланий южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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