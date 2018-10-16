«Ветер, ветер»: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, 17 октября в регионе ожидается

усиление ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, новый День, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.10.18

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