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Вторник, 16 октября 2018, 19:21 мск

Новости Челябинск

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На Урале сгорел пассажирский автобус

В Челябинской области сгорел пассажирский автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, инцидент произошел сегодня утром на автозаправочной станции в Кунашаке. ПАЗ неожиданно вспыхнул. За 10 минут его салон сильно выгорел.

Правда, пассажиров в этот момент в автобусе не было, а водитель успел выскочить из кабины.

По предварительной версии причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Челябинск, Павел Зварзин

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