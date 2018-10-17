«Наконец-то весь мусор уберут!» В Челябинске ждут Путина

Президента России Владимира Путина ждут в Челябинске. По данным местных СМИ, главу государства ждут на Южном Урале на следующей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новость вызвала оживление в соцсетях.

«Определена дата уборки города, – иронизируют челябинцы. – Давайте его сразу с аэропорта и по мусорным площадкам!»

«Хоть один день чистым воздухом подышим, – надеются одни горожане. – Наконец-то весь мусор уберут!» «Интересно, а будет ли от господина Путина, хоть какой-то комментарий, насчет того безобразия, который возник в сентябре? Или только очередную ленточку перережет?» – вопрошают другие.

«Путин едет по стране, а мы по-прежнему…», – резюмируют третьи.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.10.18

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