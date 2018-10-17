Педагогов Снежинска отправили на психиатрическое освидетельствование

Сотрудников образовательных учреждений Снежинска обязали пройти медицинское освидетельствование.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники обязаны проходить предварительные, периодические, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя не реже одного раза в пять лет.
Постановлением правительства Российской Федерации утверждён «Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», к числу которых относится преподавательская деятельность, а также тренерская деятельность.
Однако в 37 учреждениях Снежинска, включая спортивные школы, педагоги и тренеры психиатрическое освидетельствование не проходили.
Прокурор города направил в суд исковые заявления с целью обязать образовательные учреждения организовать прохождение психиатрического освидетельствования в установленном законом порядке.
Суд прокуратуру поддержал.
Снежинск, Павел Зварзин
Снежинск. Другие новости 17.10.18
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