Педагогов Снежинска отправили на психиатрическое освидетельствование

Сотрудников образовательных учреждений Снежинска обязали пройти медицинское освидетельствование.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники обязаны проходить предварительные, периодические, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя не реже одного раза в пять лет.

Постановлением правительства Российской Федерации утверждён «Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», к числу которых относится преподавательская деятельность, а также тренерская деятельность.

Однако в 37 учреждениях Снежинска, включая спортивные школы, педагоги и тренеры психиатрическое освидетельствование не проходили.

Прокурор города направил в суд исковые заявления с целью обязать образовательные учреждения организовать прохождение психиатрического освидетельствования в установленном законом порядке.

Суд прокуратуру поддержал.

Снежинск, Павел Зварзин

Снежинск. Другие новости 17.10.18

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