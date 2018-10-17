В Озерске освежевали и зажарили кошку

В Озерске живодеры освежевали кошку. Фотографии появились в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп животного нашли на берегу озера Иртяш.

«Я, как обычно, гуляла сегодня вдоль озера по набережной. И наткнулась на остатки костра (они там всегда), и там лежал трупик котика – абсолютно голый без шерсти с отрезанными ушками, – рассказала горожанка. – Я даже не сразу поняла, что это освежеванный труп животного. То ли его пытались приготовить на костре и съесть, то ли просто издевались – я не знаю. Я сфотографировала, заплакала и ушла. У меня вообще есть подозрение, что бомжи на набережной едят животных. Неделю назад в том же районе три бомжа (ну, или просто алкаши) шли, несли котика на руках чёрного, я тогда почему-то ещё об этом подумала. Я не знаю, что делать в таком случае...»

Женщине посоветовали обратиться в полицию. Правоохранительные органы уже начали доследственную проверку.

Озерск, Софья Артемьева

Озерск. Другие новости 17.10.18

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