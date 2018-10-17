Определены приоритетные направления развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу в ближайшие годы улучшить качество жизни южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ключевые направления развития региона на ближайшие годы обсуждались сегодня на заседании областного правительства. Борис Дубровский напомнил, что за последние четыре года удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов. Челябинская область интегрирована в национальные проекты, крупнейший из которых – саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. В рамках подготовки к международному мероприятию Челябинск получит реальную возможность преобразиться и улучшить городскую инфраструктуру, уверен губернатор.

Однако перед областным правительством стоят и другие не менее важные задачи – улучшение качества жизни южноуральцев, подчеркнул Борис Дубровский: «Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, – многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии».

Следующий год – юбилейный для Челябинской области, регион отметит свое 85-летие. «Мы должны встретить эту дату достойно. Так, чтобы наши земляки почувствовали уже в ближайшее время: жизнь становится лучше и комфортнее. Это приоритет правительства области, а значит и регионального бюджета на 2019 год. Это наша общая задача», – обратился к членам правительства губернатор.

Пятью ключевыми направлениями в этой связи глава региона назвал поддержку ветеранов, охрану окружающей среды и решение экологических проблем, мощное инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела». И наконец, пятый приоритет – это дети и молодежь, забота о будущем области.

Выполнение этих задач уже началось. В частности, по поручению Бориса Дубровского сохранены все льготы для пенсионеров независимо от перехода на новую пенсионную систему, расширяется льгота на транспортный налог, а с ноябрьской пенсией южноуральцы получат повышенную единовременную выплату в размере 700 рублей. В областном бюджете на эти меры поддержки выделили 5 млрд рублей.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 17.10.18

Нет телевизора, зато есть таблетки: в уральском СИЗО обнаружены серьезные нарушения. / Госдума подправила закон об ОСАГО в пользу пешеходов. / По факту издевательств над пациентом психоневрологической больницы возбуждено уголовное дело (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»