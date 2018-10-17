Ветер усиливается: на Урале продлено штормовое предупреждение

На Южном Урале продлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Челябинского гидрометцентра 18 октября в регионе скорость ветра при порывах будет достигать 22 метров в секунду.
Одновременно похолодает, поэтому в четверг в области снова ожидаются снег и гололед.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.
Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 17.10.18
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