Врач устроил поножовщину на крыльце частной клиники

На Урале сотрудник частного медицинского центра напал с ножом на малознакомого человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, врач одной из частных клиник города в феврале 2017 года на крыльце медицинского центра поссорился с сожителем сотрудницы. В ходе конфликта медик ударил оппонента ножом в спину, причинив проникающую колото-резаную рану грудной клетки, осложнившуюся развитием пневмоторакса (скоплением воздуха в плевральной полости), что повлекло тяжкий вред здоровью, а также колото-резаную рану поясничной области, причинившую легкий вред здоровью.

Причиной конфликта послужили жалобы женщины сожителю на необоснованную критику со стороны коллеги.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до десяти лет.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 17.10.18

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