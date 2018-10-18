Экс-начальник уголовного розыска пытался избавиться от судимости за кражу золота

Экс-руководитель одного из следственных отделов Южного Урала пытался избавиться от судимости за кражу золотого слитка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в январе 2013 года начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Пластовскому похитил в компании «Южуралзолото» золотосодержащие материалы на общую сумму около 210 тысяч рублей.

В декабре 2016 года суд признал экс-полицейского виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

В сентябре текущего года Пластовский городской суд удовлетворил ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости.

Однако прокуратура не согласилась с данным вердиктом и подала апелляцию, указав на необоснованное снятие судимости и невозмещённый ущерб.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора, отменила постановление Пластовского суда и отказала осуждённому в снятии судимости.

Челябинск, Павел Зварзин

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