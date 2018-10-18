Жутко воет, душит кошек: на Урале объявилась чупакабра

На юге Челябинской области объявилась чупакабра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Магнитогорска обнаружили минувшей ночью на своем подворье убитых уток.

«Это что за животное такое перегрызло и высосало кровь? Может, у кого было такое? Кошмар», – написал в соцсетях автор фотографий. Многие тут же вспомнили о чупакабре

Появились даже свидетельства: таинственный зверь безобразничает в окрестностях города не в первый раз: «4 года назад свою кошку обнаружила в огороде мертвой, тело было обескровлено, это был октябрь. В течение всей зимы слышала странный вой, было жутко. Раза 2 даже мельком видела. Он появлялся в деревне только в темное время суток. Ростом с овчарку, темного цвета. Весной существо исчезло».

Впрочем, большинство участников обсуждения смотрят на происходящее более реалистично: «Это корсак так жутко кричит», – объяснили события 4-летней давности. Напомним, корса́к, или степная лисица, – хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 см, высота в холке около 30 см), так что принять его за овчарку довольно трудно – разве что в состоянии сильного испуга.

Ночную историю с убийством уток магнитогорцы объяснили еще проще: птиц загрызли ласка или хорек. Большинство «проголосовало» за последнюю версию: «Хорьки так делают. У нас, когда в доме жили, половину кур передушил. Мы капканы поставили, и в один этот гадёныш попался». «Ласка мышками питается, мы поймали хорька на месте преступления, когда он пил кровь у кур». «Обычный хорек, в свое время штук 60 кур попортил, гад, в деревне. Можно, конечно, свалить на чупакабру». «Это хорёк. Он ещё придёт. Ловите...» «Они даже овечек убивают, представьте…»

Выдвинуты и другие предположения: «Это крысы…» «У меня в этом году 4 октября 19 кур задрали, 1,5 съели, остальные просто растерзаны, соседи сказали – лиса». «Кто-то из правительства, им не привыкать». «Если птица была таким образом сложена зверем, то это 95%куница! Она душит и складывает в сторонке! Поставить капканы или петли на ночь на пути возможного следования зверька!»

Магнитогорск, Софья Артемьева

Магнитогорск. Другие новости 18.10.18

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