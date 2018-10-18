В Челябинске подросток погиб от обезболивающих таблеток

В Челябинске подросток отравился таблетками во время «вечеринки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на северо-западе города. Сначала школьники пили спиртное, а потом решили «догнаться колесами». Уже установлено, что подростки употребляли обезболивающий препарат, способный вызывать эйфорию.

Организм 17-летнего школьника не выдержал сочетания крепкого алкоголя с сильнодействующим средством, и подросток скончался. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

О состоянии других участников «вечеринки» не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.10.18

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