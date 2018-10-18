Без часовни: архитекторы разработали проект реконструкции сквера перед ЮУрГУ (ФОТО)

Челябинские архитекторы разработали проект реконструкции сквера перед Южно-Уральским госуниверситетом.

Как уже сообщал «Новый День», в сквере собираются построить часовню. Многие студенты выступают против этого, предлагая просто реконструировать это пространство, сделав его удобным для отдыха и общения.

«Мы любим свой город и понимаем, что сегодня все города мира бьются за человеческий капитал, – говорят разработчики проекта, не подразумевающего возведения часовни. – Мы уверены, что качество жизни во многом определяет качественная, умная и современная городская среда. И здесь у нас есть громадный потенциал для развития, ведь в нашем городе есть парки, городской бор, набережная, школы и университеты.

И в числе прочих ВУЗов есть, пожалуй, главный – ЮУрГУ. В нем учатся студенты из более чем 50 стран мира. Студенты принадлежат к различным культурам, говорят на различных языках и относятся к разным конфессиям! Они учатся в светском государстве.

Сегодня в главном университетском сквере города хотят построить часовню...

Студенческий сквер, по нашему мнению, должен быть ориентирован на создание и укрепление социальных связей, на ведение культурных и научных дискуссий.

Наша команда разработала концепцию фрагмента сквера, как альтернативу строительства православной часовне. Мы уверены, что такой подход к устройству пространства создаст центр притяжение районного и даже городского значения!»

Разработчики подчеркивают: они не против строительства религиозных зданий и сооружений, но против их возведения в студенческом, университетском сквере. И заявляют: «Мы готовы за свой счёт разработать всю необходимую проектную документацию».

Фотографии из группы «Челябинский урбанист» (Fb)

Напомним, публичное обсуждение вопроса строительства часовни напротив ЮУрГУ состоится сегодня вечером в актовом зале администрации Центрального района.

Челябинск, Светлана Намская

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