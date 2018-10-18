Новая напасть: из челябинских дворов исчезают мусорные баки (ФОТО)

Из челябинских дворов стали исчезать мусорные баки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра 10 октября на горячую линию «Антисмог» (777-08-08) и в мессенджеры Whatsapp/Viber 8-951-777-08-08 начали поступать сообщения о том, что в некоторых дворах Челябинска ночью вывезли баки с контейнерных площадок, и взамен никаких других баков не поставили. Сейчас на контейнерных площадках пусто и некуда складывать пакеты с мусором.

улица Арзамаская

Первое сообщение поступило от ЖЭУ №16.

В приемной мэрии объяснили, что в ближайшее время на эти площадки должны привезти новые баки – этим процессом управляют районные администрации, а так же управление экологии и природопользования администрации Челябинска.

улица Белостоцкого

В министерстве экологии Челябинской области призвали очевидцев фиксировать на фото и видео номера машин, а так же указывать, забрали ли баки вместе с мусором или отходы оставили на площадке.

Информацию можно присылать на Whatsapp/Viber 8-951-777-08-08.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 18.10.18

Во время бойни в Керчи погиб южноуралец. / Для организаторов митингов в России ввели новую обязанность. Иначе – штраф. / Госдума подарила судьям бесплатное жилье и налоговые льготы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»