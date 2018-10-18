Южноуралец занимался сексом с 13-летней школьницей

Южноуралец почти полгода вел половую жизнь с 13-летней школьницей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Еткульского района познакомился с юной односельчанкой на улице. В интимную связь они вступили в ноябре прошлого года. Отношения длились несколько месяцев, пока старший брат девочки не наткнулся в соцсетях на переписку влюбленных, активно обменивавшихся фотографиями в обнаженном виде.

29-летнего мужчину задержали и поместили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в развратных действиях и половых сношениях с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Учитывая, что обвиняемый уже был судим за тяжкое преступление, ему грозит максимальное наказание – до 14 лет лишения свободы.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 18.10.18

Новая напасть: из челябинских дворов исчезают мусорные баки (ФОТО). / Во время бойни в Керчи погиб южноуралец. / Для организаторов митингов в России ввели новую обязанность. Иначе – штраф. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»