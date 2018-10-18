Правительство Челябинской области будет общаться с южноуральцами в социальных сетях

Правительство Челябинской области ответит на обращения граждан в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже около месяца на актуальные обращения южноуральцев в социальных сетях отвечают официальные представители министерств и муниципалитетов Челябинской области. Перейти на новый формат взаимодействия с общественностью правительству поручил губернатор Борис Дубровский.

По словам главы региона, традиционная система, когда человек в течение 30 дней ожидает ответ от чиновников на свое письменное обращение, не соответствует требованиям времени.

«Люди должны максимально оперативно получать ответы на вопросы, которые их беспокоят. И делать это нужно там, где удобно гражданам. Поэтому было принято решение изменить поход к работе с населением, используя современные площадки. Этому направлению работы правительство будет уделять особое внимание», – подчеркнул Борис Дубровский.

Сегодня официальные аккаунты правительственных структур созданы в самых популярных социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter. Сообщения на злободневные темы правительству помогает найти специальная система мониторинга, причем вопросы могут быть заданы как на официальных страницах ведомств, так и в сообществах. За прошедшее время южноуральцы получили более 300 ответов в соцсетях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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