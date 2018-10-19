Жительницу Южного Урала религиозными обрядами довели до сумасшествия

Жительницу Челябинской области обвиняют в создании организации, посягающей на личность и права граждан, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в период 2014 – 2017 годов на территории поселка Первомайский (город Коркино) женщина создала и руководила объединением «Орда», деятельность которого запрещена решением Челябинского областного суда от 16 апреля 2014 года.

Подозреваемая, проводя религиозные обряды, по версии следствия, довела одну из местных жительниц до психического расстройства.

В отношении организатора секты возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.239 УК РФ (создании организации, посягающей на личность и права граждан) и ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Челябинск, Павел Зварзин

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