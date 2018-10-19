Житель Челябинска пытался изнасиловать 12-летнюю падчерицу

Жителю Челябинска назначили наказание ниже низшего предела за сексуальные домогательства к 12-летней девочке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в семье воспитывалось двое детей: дочь жены от первого брака и общий ребенок. В феврале текущего года женщина уехала в командировку, оставив детей с мужем, но периодически созванивалась с дочерью. В какой-тот момент девочка рассказала, что отчим пьян, потом перестала отвечать на звонки. Через некоторое время женщине позвонили соседи и сообщили, что к ним прибежала заплаканная девочки, заявив, что отчим ее домогался.

Приехавшие на вызов медики зафиксировали на теле ребенка синяки и ссадины, подтверждающие слова, что отчим хватал ее за интимные места, а сотрудники полиции обнаружили в компьютере подозреваемого ссылки на сайты с детской порнографией.

Мужчина своей вины не признал, однако суд признал его виновным в действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия и угрозы убийством, в отношении лица, не достигшего 14 лет.

«Несмотря на то, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, подсудимому назначили только 6 лет, – сообщили в прокуратуре Ленинского района. – Мы считаем такой приговор необоснованно мягким. Решение суда будет обжаловано».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.18

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