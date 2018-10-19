Челябинская область стала одним из лидеров Ворлдскиллс

Более 50 южноуральцев стали победителями и призерами на международных и национальных соревнованиях движения Ворлдскиллс за последние 2 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Worldskills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. К движению подключились 75 стран. WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

По поручению Президента России Владимира Путина из областного бюджета оказывается поддержка молодым профессионалам. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского ежегодно выделяются денежные средства на премии победителям и призерам, а также их наставникам.

«Южноуральцы не просто входят в состав национальной сборной России на чемпионате мира по стандартам «Ворлдскиллс», но и показывают высокий уровень профессиональных компетенций. Успех наших земляков вновь подтверждает конкурентные преимущества Челябинской области в плане подготовки молодых специалистов. Наш регион сегодня входит в ведущую десятку регионов России – участников национального чемпионата», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Челябинская область принимает участие в движении Ворлдскиллс с 2012 года, ее представители ежегодно занимают призовые места в национальных чемпионатах и входят в состав национальной сборной на мировых чемпионатах.

По итогам национального чемпионата победители (I место), призеры (II и III места) и наставники получают денежные премии в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Участникам и наставникам, получившим на соревновании медальоны за профессионализм, выплачивается по 10 тысяч рублей. За участие в международных соревнованиях движения «Ворлдскиллс» (международный чемпионат WorldSkills и чемпионат EuroSkills) победители, призеры и наставники получают по 150 , 130 и 120 тысяч рублей. Обладатели медальонов и их наставники – 110 тысяч. За три года денежные премии получили 54 победителя и призера международных и национальных соревнованиях движения «Ворлдскиллс».

«Это отличная возможность проверить свои силы и знания, показать, что Россия умеет делать хорошо, что у нас хорошие специалисты. Также наше участие очень качественно сказывается на нашей экономике и на том, как изменяется образование. Каждая наша победа показывает, что мы это можем и можем лучше. Система образования начинает перенимать опыт сборной. Появляются курсы повышения квалификации, я вижу, что в колледжах обновляется оборудование, меняется отношение преподавателей», – отметил победитель национальных и международных соревнований по стандартам «Ворлдскиллс», тренер национальной сборной Константин Ларин.

По итогам финал VI национального чемпионата национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2018 премии получат студенты Озерского технического колледжа Алексей Тюменцев и его наставник Александр Ураков, студент Южно-Уральского государственного технического колледжа Евгений Банников и наставник Константин Ларин, студент Южно-Уральского государственного технического колледжа Максим Касьянов и его наставник Юрий Падюков, ученик лицея №120 Челябинска Глеб Коробицын и его наставник Михаил Гаврилов, студент Челябинского механико-технологического техникума Алексей Самойленко и наставник Владимир Рязанов, ученик лицея №97 Челябинска Данил Суетов и его наставник Игорь Шутов, студенты Южно-Уральского государственного технического колледжа Павел Федор и Денис Стариков и их наставник Ирина Халилова, студент Челябинского радиотехнического техникума Александр Аксентьев и наставник Дмитрий Бебенин, сотрудники Челябинского авиапредприятия Алина Иксанова, Александра Кузнецова, Артем Ремизов, Максим Чернышев, Татьяна Широченкова и их наставники Евгений Глухов и Александр Чугунов, студент Политехнического колледжа Сергей Овсянников и его наставник Владимир Назаров, студенты Политехнического колледжа Максим Горбунов и Владимир Сидоренко и наставник Анна Немых, студент Челябинского дорожно-строительного техникума Олег Романов и его наставник Роберт Ананян, студент Миасского геологоразведочного колледжа Руслан Ковынев и наставник Владимир Фролов.

По итогам чемпионата EuroSkills 2018 премию получат разработчик Южно-Уральского государственного технического колледжа Константин Ларин и его наставники Виктор Буракови Илья Беляков, студентка Международного Института Дизайна и Сервиса Анастасия Распопова и наставник Максим Усынин, студенты Политехнического колледжа Максим Аксенов и Александр Арапов, и их наставник Анна Немых.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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