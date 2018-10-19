Челябинская область будет сотрудничать с Намаганской областью Узбекистана

Губернатор Борис Дубровский заключил соглашение о сотрудничестве с хокомиятом Намаганской области Республики Узбекистан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в составе официальной делегации Российской Федерации принимает участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Темой мероприятия стало «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

Сегодня состоялось подписание соглашения между правительством Челябинской области и хокомиятом Намаганской области Республики Узбекистан. Документ предусматривает развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между Челябинской областью и Республикой Узбекистан.

«Челябинская область тесно и эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. По данным Российского экспортного центра, по итогам 2017 года Челябинская область заняла первое место по объему экспорта в Республику Узбекистан среди всех регионов России, – прокомментировал Борис Дубровский по итогам подписания соглашения. – Эти успехи – результат нашей совместной системной работы по выстраиванию межрегиональных взаимоотношений. Мы регулярно проводим взаимные визиты, в которых особое место определено для представителей бизнес-сообщества».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.18

Челябинская область стала одним из лидеров Ворлдскиллс. / Спонтанные покупки под настроение: «грешит» каждый четвертый. / Режим ЧС как вариант коррупции: мэрию Челябинска обвиняют в использовании «серых схем». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»