На Южном Урале на пожаре погиб 4-летний ребенок

В Челябинской области на пожаре погиб 4-летний мальчик. Тело ребенка обнаружили в одном из домов поселка Лесной Еткульского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать ребенка, страдающего хроническим заболеванием, затопила в доме печь и ушла по своим делам. Мальчик в это время спал.

Через некоторое время в комнате, где находился ребенок, начал тлеть диван, стоявший рядом с печью. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что сын не дышит – он задохнулся продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Челябинск, Павел Зварзин

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