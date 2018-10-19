«Сама виновата!» В южноуральской школе младшекласснице повредили позвоночник

В южноуральской школе младшекласснице повредили на перемене позвоночник. Руководство учреждения попыталось свалить вину на пострадавшую.

Как сообщили РИА «Новый День» в Озерском городском суде, ученицу начальной школы на перемене толкнул одноклассник. Девочка получила травму позвоночника. Лечение потребовало существенных трат на медикаменты, обследования, поездки в Челябинск и консультации специалистов.

Мать девочки сочла виновными в ситуации педагогов, которые не уследили за детьми, и подал иск к учебному заведению и родителям мальчика, толкнувшего ее дочь.

Представители школы заявили, что их вина в происшествии отсутствует: девочку, якобы, никто не толкал, она сама причинила вред собственному здоровью. Аналогичной версии придерживались и родители мальчика, заявив, что их сын ни при чем, а они, узнав о случившемся, всего лишь позвонили матери пострадавшей и предложили помощь, от которой та отказалась.

«Судом установлено, что причинение вреда здоровью имело место в период нахождения дочери истицы в общеобразовательном учреждении, требования законов и локальных нормативных актов учителями данного образовательного учреждения, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними обучающимися, в полной мере выполнены не были, – сообщили в пресс-службе суда. – Вред здоровью малолетней был причинен во время перемены при отсутствии должного внимания со стороны сотрудников школы, что привело к подобному инциденту».

Суд постановил взыскать с учебного заведения в пользу пострадавшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на лекарственные препараты и судебные расходы, в том числе за проведение экспертизы. В удовлетворении иска к родителям одноклассника дочери жительнице Озерска отказано.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 19.10.18

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