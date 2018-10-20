В Челябинске няня бросила малолетних детей на улице

В Челябинске малолетних детей на несколько часов оставили одних на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Курчатовском районе. Детей 3-х и 6-ти лет заметили на детской площадке возле супермаркета «Теорема». Взрослым, поинтересовавшимся, где их родители, малыши ответили, что мама на работе, а они гуляли с няней, которая привела их на площадку и велела ждать, сказав, что скоро придет.

Поскольку в течение часа няню не дождались, очевидцы вызвали полицию. Наряд приехал еще через час, сообщает «31 канал». К этому времени объявилась и няня, заявившая, что отлучилась ненадолго по срочным делам. Из ее показаний стало понятно, что детей на улице одних она оставляет не в первый раз.

Подоспевшая мать малышей рассказала, что вынуждена много работать, поэтому она платит своей знакомой, чтобы та сидела с малышами. О том, что дети остаются одни, она не подозревала.

Полиция начала доследственную проверку. Няня себя виноватой не чувствует и утверждает, что старший – шестилетний – ребенок уже достаточно взрослый, чтобы присматривать за трехлеткой.

Челябинск, Павел Зварзин

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