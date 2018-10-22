В челябинском лицее до полусмерти избили второклассника

В челябинской школе избили второклассника. Ребенок попал в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в лицее №35 на прошлой неделе. Два младшеклассника подрались в спортзале.

«Мальчик, с которым была драка, гораздо крепче. Он занимается хоккеем и дзюдо. Через бедро перебросил приемом. Главное, нам сообщили о происшествии, только когда остановили кровь. Скрыли то, что сын потерял сознание. Нам об этом врачи рассказали после томографии, – цитирует «Телефакт» отца пострадавшего. – Ужасает, что в спортзале кровь, которую демонстрируют другим ученикам, в качестве дурного примера».

Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение с ушибом головного мозга. Полиция начала доследственную проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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