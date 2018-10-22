Южноуралец из ревности заживо сжег жену

Южноуралец на почве ревности жестоко убил свою жену и соперника.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 3 января текущего года 39-летний житель поселка Кленовка Еманжелинского района, изрядно выпив, решил проучить жену, которую заподозрил в неверности.

Избив женщину, он отправился в поселок Борисовка, где напал на любовника жены. От ударов по голове тот потерял сознание. Тогда ревнивец засунул его в багажник своей «девятки», вернулся домой и снова избил жену, отправив женщину в нокаут.

После этого тоже погрузил жену в машину, выехал в лес и поджег автомобиль вместе с людьми.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по факту убийства двух человек, совершенного с особой жестокостью.

«Обвиняемый содержится под стражей, ранее судим, на иждивении остались двое малолетних детей, – сообщили в ведомстве. – Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд».

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 22.10.18

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