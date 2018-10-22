Первая жертва: на площадке Томинского ГОКа погиб рабочий

На строительной площадке Томинского ГОКА (проект Русской медной компании) погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, трагедия произошла днем 19 октября: по предварительной информации, рабочий управлял трактором, который упал в котлован из-за обвала грунта.

«Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, – заявили в ведомстве. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Активисты общественного движения «Стоп-Гок», выступающие против проекта РМК, реализуемого в десятке километров от Челябинска, подчеркивают: стройка ведется незаконно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.18

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