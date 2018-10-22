Южноуральских перевозчиков уличили в картельном сговоре

Арбитражный суд Челябинской области признал повышение стоимости проезда в маршрутках Магнитогорска картельным сговором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первых числах марта сразу на 11 маршрутах проезд подорожал на 25% – с 20 до 25 рублей. Горожане обратились в антимонопольную службу. В УФАС усмотрели в действиях перевозчиков согласованность, что противоречит закону «О защите конкуренции».

Предпринимателям было предписано устранить нарушения, но они обратились оспорили вердикт антимонопольщиков в суде.

Впрочем, суд стал на сторону УФАС. Теперь перевозчикам, вступившим в сговор, придется заплатить штраф за заключение антиконкурентного соглашения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.18

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