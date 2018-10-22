На Южном Урале начинаются заморозки

В Челябинской области начинаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грядущей ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки практически во всех районах Южного Урала: в низинах до -7, на остльной территории – до -3.

Понижение температуры, сопровождаемое осадками, спровоцирует гололед и налипание мокрого снега на провода.

Днем 23 октября ожидается до +10.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.18

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