По делу о гибели южноуральского срочника проведут повторную экспертизу

По делу южноуральского срочника Евгения Кувайцева проведут повторную экспертизу. Соответствующее решение принял Дальневосточный окружной военный суд.

Как уже сообщал «Новый День», 18-летнего Евгения Кувайцева в конце января 2018 года избил 20-летний сослуживец Давид Мкртчан. 26 января южноуральца нашли на чердаке одного из зданий воинской части Белогорского гарнизона с огнестрельным ранением головы. Через несколько дней парень скончался в больнице.

В июне текущего года военный следователь отдела СКР по Белогорскому гарнизону прекратил уголовное дело, возбужденное по факту гибели солдата, не сообщив матери погибшего. А Мкртчана оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Родственники Кувайцева обратились в Окружной суд с жалобой, в которой указали на нарушения, допущенные в ходе следствия и судебного разбирательства. Кроме того, потерпевшая сторона требует пересмотреть приговор Мкртчану.

Ознакомившись с доводами истцов, суд решил назначить повторную экспертизу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.18

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