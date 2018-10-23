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Вторник, 23 октября 2018, 12:22 мск

Новости Челябинск

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Челябинцы возобновили пикеты против строительства Томинского ГОКа

Челябинцы начали новую серию одиночных пикетов против строительства Томинского ГОКа (проект Русской медной компании).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция проводится у здания областного правительства. Напомним, одиночные пикеты не требуют согласования и разрешения, поэтому принять участие в такой акции может любой.

«Нельзя опускать руки, даже если все твердят, что «все решено». Нужно оставаться в строю, даже если строй поредел. Мы не хотим превращения Челябинска в Карабаш!» – заявили в общественном движении «СТОП-ГОК».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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