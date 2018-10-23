На Урале автомобиль улетел в озеро, есть погибшие

В Верхнеуральском районе автомобиль упал в озеро и утонул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в окрестностях села Полосинского вечером воскресенья.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia существенно превысил скорость на мокрой дороге и не справился с управлением. Машина сначала врезалась в отбойник, а потом упала в озеро Балка.

Водитель и один из пассажиров погибли, сообщает «Первый Верхнеуральский». Еще два человека, находившихся в автомобиле, сумели выбить стекла и выбраться.

Верхнеуральск, Павел Зварзин

Верхнеуральск. Другие новости 23.10.18

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