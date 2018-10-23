Булавкой в сердце: на Урале начали проводить обряды вуду

В Челябинской области начали проводить обряды вуду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на старом кладбище Озерска на деревьях развесили фотографии мужчины, женщины и ребенка. Всем троим воткнули булавки в глаза, голову и сердце. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые горожане узнали на фото своих знакомых. Другие строят предположения: магический обряд проводила женщина, не сумевшая увести мужчину из семьи либо бывшая жена.

«На новом на «берёзовой роще» тоже полно весит таких вот фото! На третьем заезде до упора и направо – штук девять висит», – сообщают озерчане. Кто-то всерьез обсуждает, работает ли сейчас обряды вуду, кто-то предлагает написать заявление в полицию. Судя по реакции горожан, в магию в закрытом городе верят больше, чем в правоохранительные органы: озерчане всерьез предлагают заговоры и другие способы защиты от подобных «нападений».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 23.10.18

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