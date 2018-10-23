В супермаркете, полном покупателей, обвалился потолок

В одном из супермаркетов Трехгорного обвалился потолок. Горожане выложили фотографии в соцсети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером. Что конкретно произошло в магазине, пока не ясно, но плиты подвесного потолка сорвались с крепежа и вместе с включенными лампами опасно зависли над головами покупателей. Любопытно, что магазин работу не прекратил:

«Мы как раз зашли, когда он только рухнул, самое смешное – вокруг ходил народ даже внимания не обращал, вроде как само собой разумеющиеся вещи», – рассказывают горожане.

«Люди ходят, товар выбирают, покупают, никого ничего не смущает... Ну, подумаешь, потолок обвалился, это же не здание сложилось, как карточный домик… Можно дальше шопить».

«Людям, живущим в перманентом экзистенциальном кризисе, не страшен рухнувший потолок», –

Трехгорный, Павел Зварзин

Трехгорный. Другие новости 23.10.18

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