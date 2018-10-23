Маршрутка разбила «Газелью» дорогие иномарки, есть пострадавшие

В Челябинске произошло очередное происшествие с маршруткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогврадейцев, микроавтобус Hyundai, следовавший по маршруту №56, не пропустил поворачивающую грузовую «Газель». От удара грузовичок отбросило на припаркованные Mazda и Mercedes.

При этом пострадали только пассажиры маршрутки: пятеро госпитализированы, еще одному помощь оказали сотрудники «скорой».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.10.18

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