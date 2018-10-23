Пожарная опасность: в Челябинск приехала спецкомиссия МЧС

В Челябинскую область приехала специальная комиссия МЧС России. Главная цель – провести проверку образовательных учреждений на предмет пожарной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководители образовательных учреждений завалили ведомство жалобами на работу систем автоматического дублирования сигнала тревоги при пожаре. Точнее, на их нерабочее состояние.

Системы были установлены за бюджетный счет в образовательных и медицинских учреждениях и сначала обслуживались той же компанией, что проставила оборудование. Когда руководство школ, детсадов и больниц начали заключать договоры на обслуживание с другими фирмами, системы массово вышли из строя.

Поэтому в составе комиссии прибыли и специалисты службы собственной безопасности МЧС, призванные проверить возможность коррупции в этой истории.

Кроме того, по словам министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, комиссия проверит объекты, строящиеся к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 23.10.18

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