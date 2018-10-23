Прокурор запросил для сотрудников челябинского ГУФСИН, пытавших заключённых, 33 года колонии

В Челябинске завершилось судебное разбирательство по делу об издевательствах над заключенными в исправительной колонии №2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в досмотровой комнате штрафного изолятора 21 декабря 2015 года. По версии следствия, сотрудник ИК Александр Донцов ударил осуждённого Султана Исраилова, тот упал и ударился головой об стену. Потом Донцов и Владимир Малинин потребовали, чтобы дежурный ШиЗо Владимир Зорин принес резиновую палку, наручники и ключи от помещения, после чего Зорина выдворили из ШиЗО.

Донцов и Малинин надели на Исраилова наручники и избили его, затем сделали из шарфа петлю, накинули на шею осужденному, конец шарфа закрепили на металлической решетке окна, зафиксировав свою жертву в одном положении, и ушли.

«У Исраилова не было возможности свободно передвигаться и снять удушающую его петлю. В результате он умер», – цитирует Право.ru адвоката Андрея Лепехина, представляющего интересы родственников погибшего. Адвокат отмечает, что в течение отбывания наказания Исраилов не имел взысканий, а, наоборот, 30 раз поощрялся администрацией исправительного учреждения.

Отметив, Донцов, заместитель начальника оперативного отдела Виктор Завиялов и оперуполномоченный Виктор Подкорытов также являются фигурантами уголовного отдела (ч. 3 ст. 286 УК) об избиении другого осужденного – Черникова – в тот же день и в той же комнате. По версии следствия, Подкорытов и Завиялов сначала били заключенного, а потом держали, пока его избивал Донцов. «Затем Завиялов своей рукой взял за кончик носа потерпевшего Черникова и умышленно, с силой стал поворачивать его, причиняя потерпевшему физическую боль», – сообщили в Следственном комитете.

Сегодня в Металлургическом суде Челябинска прокурор потребовал приговорить Александра Донцова к 12,5 годам, Владимира Малинина – к 8,5 годам, Виктора Подкорытова – к 6,5 годам, а Виктора Завиялова – к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Зорин в мае 2016 года покончил жизнь самоубийством.

Челябинск, Павел Зварзин

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