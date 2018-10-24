Не рассчитали: на Урале упала боеголовка

В Еткульском районе упала боеголовка военного самолета. Предварительная версия: снаряд «потерял» Су-24.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», штурмовые бомбардировщики Су-24 базируются на аэродроме Шагол Челябинского высшего военного училища штурманов.

Тренировочные полеты проводятся над Челябинском, окрестными районами и Курганской областью – там расположен учебный полигон Сафакулево, где отрабатываются навыки бомбометания.

23 октября во второй половине дня снаряд упал недалеко от села Копытово в Еткульском районе, оставив в поле трехметровую воронку.

Военные утверждают, что боеголовка была учебной и ее должны были сбросить на учебный полигон, но из-за технической неисправности снаряд изменил траекторию.

По данному факту организованы проверки ФСБ, МЧС, полиции, а также военно-следственного отдела.

Утверждается, что жертв и пострадавших нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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