В Челябинске экстренно эвакуировали железнодорожный вокзал

В Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей железнодорожного вокзала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в 23 часа 5 минут 23 октября в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте поступило анонимное сообщение об опасном предмете, находящемся в здании вокзала.

При обследовании оперативные службы подозрительных либо представляющих опасность предметов не обнаружено.

Сотрудники транспортной полиции установили личность звонившего: 35-летний неоднократно судимый житель Челябинска в состоянии алкогольного опьянения решил пошутить.

Челябинск, Павел Зварзин

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