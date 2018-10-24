В Челябинске экстренно эвакуировали железнодорожный вокзал

В Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей железнодорожного вокзала.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в 23 часа 5 минут 23 октября в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте поступило анонимное сообщение об опасном предмете, находящемся в здании вокзала.
При обследовании оперативные службы подозрительных либо представляющих опасность предметов не обнаружено.
Сотрудники транспортной полиции установили личность звонившего: 35-летний неоднократно судимый житель Челябинска в состоянии алкогольного опьянения решил пошутить.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 24.10.18
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