На Южном Урале будут развивать детский туризм

На Южном Урале решили совместить в детском отдыхе интересное и полезное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное заседание межведомственного координационного совета по развитию туризма в регионе. Главной темой стало развитие детского туризма.

«Нужно обеспечить нашим детям качественный, интересный и полезный отдых, возможность познакомиться с природой и историей России, родной Челябинской области не через интернет, а лично – в походе, экскурсии, на сплаве. Но отдельное внимание я прошу уделить безопасности детского отдыха, особенно когда речь идёт о нестационарных спортивных лагерях, лесных, горных и водных турпоходах, с элементами экстремального туризма. При этом важно не впасть в другую крайность и не ограничить детей в их естественном желании познавать окружающий мир. Уверен, что ужесточение требований к безопасности не должно становиться заслоном на пути развития туризма», – сказал Борис Дубровский.

Сейчас в Челябинской области работают 182 образовательные организации с программами туристско-краеведческой направленности. В объединениях занимается более 16 тысяч человек. Регион сохраняет лидирующие позиции в Российской Федерации по количеству походов зарегистрированных групп школьников. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов доложил, что министерство просвещения РФ и федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения предложили рассмотреть вопрос о проведении в Челябинской области всероссийского слета юных туристов, в том числе кросс-похода (50 км) в августе 2019 года. Губернатор Борис Дубровский эту инициативу поддержал.

В рамках заседания обсуждались перспективы развития детского туризма в системе образования, организация безопасности туристов при прохождении туристических и спортивно-туристических маршрутов Челябинской области.

По итогам заседания Борис Дубровский поручил до конца текущего года создать межведомственную рабочую группу по развитию детского туризма. Также поставлена задача проработать вопрос по восстановлению сети организаций, оказывающих услуги в сфере детского туризма.

В региональную составляющую федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» было предложено включить мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения, подготовку кадров, проведение слетов и соревнований, предусмотрев на это средства в региональном бюджете.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.18

КПРФ и «СР» отказались голосовать за бюджет: в ответ предложено их «слить». / На Урале должна появиться третья по величине агломерация России. / В Челябинске экстренно эвакуировали железнодорожный вокзал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»