Учительница, измывавшаяся над первоклашками, оспорила приговор

Златоустовский педагог, осужденный за издевательства над детьми, пыталась оспорить приговор.

Как уже сообщал «Новый День», громкий скандал в элитной школе Златоуста разгорелся весной 2016 года. Родители первоклассников гимназии №10 пожаловались в прокуратуру на особые методы работы «заслуженного и уважаемого» учителя.

В ходе проверки установлено, что педагог не только задавала детям домашние задания в объеме, не соответствующем возрасту и допускала ряд других нарушений в организации учебного процесса, но и применяла в отношении учеников недопустимые способы воспитания.

В ходе предварительного следствия установлено, что педагог оскорбляла детей, тыкала им тетрадями в лицо, вытаскивала за шкирку в коридор. Также сжимала детям уши, толкала их, била руками и разными предметами по лицу, голове и телу, надавливала на руки и нос, бросала их вещи, запрещала выходить в туалет, насильно заставляла обедать в столовой и мыть за ней грязную посуду.

По данным СК, на фоне испытанного стресса у одной из учениц развилось психическое расстройство личности, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В связи с серьезными нарушениями сна ребенку пришлось проходить реабилитацию у психотерапевта.

В августе Златоустовский городской суд признал женщину виновной, приговорив к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом заниматься педагогической деятельностью на протяжении двух лет. Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних она оштрафована на 70 тысяч рублей, но освобождена от этого наказания в связи с истечением срока давности.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию осужденной и ее адвоката: они просили приговор отменить и признать экс-педагога невиновной.

Однако суд оставил вердикт Златоустовского городского суда от 21 августа 2018 года без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.18

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