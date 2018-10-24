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NewDayNews.ru

Среда, 24 октября 2018, 16:18 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале создает базу товарного рыбоводства

На Южном Урале создадут собственную базу товарного рыбоводства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание регионального рыбохозяйственного совета. План на 2018 год по вылову рыбы в водоемах области – 5 тысяч тонн. На конец сентября 2018 года выловлено 2 тысячи 243 тонны. Основной лов начнется в октябре-ноябре.

«Возрождение рыбохозяйственной отрасли в регионе мы начали три с половиной года назад. За это время общий объем выловленных в регионе водных биоресурсов вырос на 47%. Эти темпы нужно наращивать – нам вполне реально к 2020 году удвоить показатели 2014 года. Наша цель создать в регионе собственную базу товарного рыбоводства, чтобы максимально обеспечить потребности жителей области в свежей рыбе», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В рамках заседания министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин подвел итоги деятельности рыбохозяйственной отрасли в 2017 году и представил перспективы на будущее. По итогам 2017 года в Челябинской области общий улов водных биологических ресурсов, включая выращенную товарную аквакультуру, составил 4 тысячи 780 тонн. План на 2018 год – 5 тысяч тонн. На конец сентября 2018 года вылов составляет – 2 тысячи 243 тонны. Основной лов пройдёт в октябре-ноябре. Для обеспечения товарного улова в 2018 году в водоёмы области выпущено 210 млн штук рыбопосадочного материала, на 49 млн личинок и мальков больше, чем в прошлом году. Это позволит повысить вылов в 2018-2019 годах. Для разведения используются сиговые породы – пелядь, сиг, рипус, пелчир, муксун, осетровые, а также форель, карп, толстолобик, белый амур, налим, щука и лещ.

Для стимулирования деятельности товарных хозяйств в регионе действует программа развития товарной аквакультуры, которая предусматривает господдержку по кредитам на реализацию инвестиционных проектов. В Южно-Уральском государственном аграрном университете появилось направление «водные биоресурсы и аквакультура» для подготовки бакалавров с очной и заочной формами обучения. Такое же направление есть и в Челябинском государственном университете для подготовки бакалавров.

Директор «БИОника» Салим Шарыпов доложил о ходе строительства осетрового завода в Еткульском районе. В целях реализации проекта был проработан вопрос по использованию установок замкнутого водоснабжения для целей рыбоводства и отработки технологии аквакультуры в Челябинской области. По расчетным данным, установки замкнутого водоснабжения позволят выращивать до 350 тонн товарной продукции, а также способствовать получению до 10 тонн пищевой икры в год. По словам Шарыпова, после реализации южноуральский завод станет самым крупным производством в России. На текущий момент здание завода полностью возведено. Весной начнется зарыбление.

Губернатор Борис Дубровский поручил начать строительство дороги к осетровому заводу к моменту его запуска. Также глава региона дал поручение министерствам сельского хозяйства и экономического развития региона совместно провести встречи с собственниками рыболовных хозяйств для их последующей работы с «Территорией бизнеса» по вопросам кредитования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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