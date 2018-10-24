Жительница Урала убила мужа, чтобы избавить его от страданий

Жительница Южного Урала убила мужа, чтобы избавить его от страданий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию Чебаркульского района позвонила женщина и сообщила, что у нее умер муж. Приехавшие на вызов в поселок Кундравы полицейские обнаружили тело пожилого мужчины. Предварительный осмотр показал, что причиной смерти могла стать механическая асфиксия. Вызвавшая стражей порядка женщина сообщила, что это она задушила мужа: он сильно болел и сам попросил ее об эвтаназии.

При этом женщина понимает, что в России эвтаназия расценивается как убийство.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.18

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