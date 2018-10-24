российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 октября 2018, 00:10 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Жительница Урала убила мужа, чтобы избавить его от страданий

Жительница Южного Урала убила мужа, чтобы избавить его от страданий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию Чебаркульского района позвонила женщина и сообщила, что у нее умер муж. Приехавшие на вызов в поселок Кундравы полицейские обнаружили тело пожилого мужчины. Предварительный осмотр показал, что причиной смерти могла стать механическая асфиксия. Вызвавшая стражей порядка женщина сообщила, что это она задушила мужа: он сильно болел и сам попросил ее об эвтаназии.

При этом женщина понимает, что в России эвтаназия расценивается как убийство.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.18

Рост госдолга и доллар за 90 рублей: экономисты разгромили «прорывной» прогноз минэкономразвития РФ. / Возможен ли прямой вооруженный конфликт между Россией и США?. Голосование на сайте РИА «Новый День». / «Как царь Кощей…» В Госдуме объяснили, куда уйдут деньги, сэкономленные на больных, детях и пенсионерах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров