Не рожают, умирают, уезжают: на Южном Урале сокращается население

На 11,5 тысяч человек сократилось в текущем году население Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, естественная убыль составила 5 тысяч 624 человека. При этом число умерших за январь – август возросло на 1% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, число родившихся уменьшилось на 6%.

Еще 6 тысяч 661 человек – это потери за счет межрегиональной миграции: из области в другие территории России уехало на 25% больше, чем въехало. Отрицательный уровень миграции несколько нивелируется за счет приезжающих из Средней Азии – их прибыло на 983 человека больше, чем убыло. Миграционные потоки из дальнего зарубежья демонстрируют отрицательную динамику: даже китайцев официально приехало в 2,5 раза меньше, чем уехало.

В целом, миграционное снижение в январе – августе 2018 года составило 5 тысяч 885 человек. Это в 2 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 года.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 25.10.18

В Челябинске согласовали акцию «За открытость экологической информации». / Челябинцы будут жаловаться на бомбардировщики в прокуратуру. / В Троицке задержали дух вице-мэров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»